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Сборную России по регби возглавит иностранец

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Фото: Depositphotos/Robi22
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Главным тренером мужской сборной по регби станет иностранный специалист. Решение о назначении наставника будет принято до 1 июля, сообщил заместитель председателя высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков.

Пост главного тренера национальной команды стал вакантным после ухода отставку Александра Первухина из-за неудачного выступления россиян на чемпионате Европы, которое практически лишило регбистов возможности завоевать путевку на Кубок мира 2019 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили ирландца Марка Макдермотта, работавшего в команде с 2016 года, передает ТАСС.

В среду, 6 июня, Апелляционный комитет Международного регбийного союза отклонил жалобы Федераций регби Испании и Румынии на недопуск национальных сборных данных стран к участию в финальной части Кубка мира 2019 года. Это оставило в силе решение союза допустить сборную России к участию в турнире.

Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В группе A российские регбисты встретятся с командами Ирландии, Шотландии, Японии. Помимо этого, еще один участник этой группы будет определен по итогам результатов квалификационных матчей.

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