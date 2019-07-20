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Шесть жителей США погибли из-за аномальной жары

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Фото: TASS/Zuma/John Middlebrook
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Жертвами рекордно высокой температуры воздуха в США стали шесть человек. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал CBS.

Четыре человека скончались в штате Мэриленд. Еще двое в Аризоне и Арканзасе.

Синоптики предупредили об опасности жителей Среднего Запада и Восточного побережья США. По данным синоптиков, столбики термометров в выходные там поднимутся выше +32°С, при этом ощущаться такая температура будет как +37...+45°С.

Ранее в субботу стало известно, что во Франции температура впервые в истории измерений достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9, как сообщалось ранее. Уточненные данные сообщила метеорологическая служба страны Meteo France.

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