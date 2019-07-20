Шесть жителей США погибли из-за аномальной жары

Жертвами рекордно высокой температуры воздуха в США стали шесть человек. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал CBS.

Четыре человека скончались в штате Мэриленд. Еще двое в Аризоне и Арканзасе.

Синоптики предупредили об опасности жителей Среднего Запада и Восточного побережья США. По данным синоптиков, столбики термометров в выходные там поднимутся выше +32°С, при этом ощущаться такая температура будет как +37...+45°С.

Ранее в субботу стало известно, что во Франции температура впервые в истории измерений достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9, как сообщалось ранее. Уточненные данные сообщила метеорологическая служба страны Meteo France.