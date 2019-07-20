Прямой эфир

Неизвестные распылили слезоточивый газ в вагоне лондонского метро

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Daniel Leal-Olivas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лондонском метро двое неизвестных мужчин распылили слезоточивый газ. Это произошло в вагоне подземки на станции Oxford Circus, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали несколько человек, им понадобилась медицинская помощь. Сейчас их здоровью уже ничто не угрожает.

Транспортная полиция Великобритании опубликовала в соцсетях фотографии подозреваемых, которые были сделаны с камер видеонаблюдения. Жителей Лондона просят предоставить любую информацию о разыскиваемых мужчинах, отмечает «Газета.ру».

В сентябре 2017 года после распыления неизвестного токсичного вещества в торговом центре «Вестфилд» в Стратфорде на востоке Лондона пострадали шесть человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
Несколько человек упали из-за резкой остановки эскалатора в метро Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017