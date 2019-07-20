Неизвестные распылили слезоточивый газ в вагоне лондонского метро

В лондонском метро двое неизвестных мужчин распылили слезоточивый газ. Это произошло в вагоне подземки на станции Oxford Circus, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали несколько человек, им понадобилась медицинская помощь. Сейчас их здоровью уже ничто не угрожает.

Транспортная полиция Великобритании опубликовала в соцсетях фотографии подозреваемых, которые были сделаны с камер видеонаблюдения. Жителей Лондона просят предоставить любую информацию о разыскиваемых мужчинах, отмечает «Газета.ру».

В сентябре 2017 года после распыления неизвестного токсичного вещества в торговом центре «Вестфилд» в Стратфорде на востоке Лондона пострадали шесть человек.