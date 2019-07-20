В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос. Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Пушкинская» в ночь на 20 июля.

Как отмечает телеканал «Звезда», 36-летний мужчина обратился к двум инвалидам с вопросом, выходят ли они на следующей станции. Не услышав ответа, пассажир повторил свой вопрос несколько раз, а затем достал нож и нанес мужчинам несколько ударов. После этого в ситуацию вмешался один из очевидцев — ему удалось вытащить агрессора на платформу.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц в тяжелом состоянии. По данным телеканала РЕН ТВ, один из пострадавших получил колото-резаную рану живота, другому лезвие попало в грудь.

Ранее в июле в Москве жестоко избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида I группы. Пострадавший якобы задел девушку при выходе из метро в час пик, за что молодой человек начал его избивать.