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Названа зарплата Ангелы Меркель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ежемесячный доход канцлера Германии Ангелы Меркель составляет €19,79 тыс. (1,4 млн рублей), из которого официальная зарплата без надбавок равна €17,7 тыс. (1,2 млн рублей).

Как передает портал Germania.one со ссылкой на пресс-службу бундестага, у Меркель есть должностная надбавка (€30,68), районный коэффициент надбавки (€1042,02) и возмещение служебных издержек (€1022,58). Кроме того, как член бундестага она получает 50% так называемой диеты (представительские расходы), что равно €4,7 тыс., и еще 25% как член парламента.

При этом политик не получает 13-ю зарплату, а также не имеет никаких дополнительных выплат за председательство в партии Христианско-демократический союз (ХДС).

В итоге, как подсчитали журналисты, ежегодный доход канцлера составляет €333 тыс. (23,5 млн рублей).

В 2018 году президент России Владимир Путин за год заработал 8,648 млн рублей, при этом годом ранее глава государства получил дoход в 18,7 млн рублей. Самым обеспеченным чиновником российского правительства по итогам 2018 года стал вице-премьер Юрий Трутнев, годовой доход которого, согласно декларации, составил 538,4 млн рублей.

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