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Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

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Фото: bild.de
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По меньшей мере три человека погибли при падении небольшого самолета на здание торгового центра в Германии.

Как сообщает Bild, инцидент произошел в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. Что стало причиной катастрофы, пока не известно.

На борту воздушного судна находились люди в возрасте 72, 57 и 56 лет, все они погибли, передает «Федеральное агентство новостей».

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины происшествия.

1 июля сообщалось, что в американском штате Техас десять человек погибли в результате крушения небольшого двухмоторного самолета.

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