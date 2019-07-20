Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

По меньшей мере три человека погибли при падении небольшого самолета на здание торгового центра в Германии.

Как сообщает Bild, инцидент произошел в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. Что стало причиной катастрофы, пока не известно.

На борту воздушного судна находились люди в возрасте 72, 57 и 56 лет, все они погибли, передает «Федеральное агентство новостей».

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины происшествия.

1 июля сообщалось, что в американском штате Техас десять человек погибли в результате крушения небольшого двухмоторного самолета.