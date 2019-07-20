Видео падения небольшого самолета в океан появилось в Сети

Легкомоторный самолет совершил посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити (штат Мэриленд).

Кадры инцидента 18 июля опубликовало издание The Sun. На видео самолет постепенно снижается и врезается в воду около пляжа.

Отмечается, что на борту воздушного судна находился только пилот. Ему удалось выбраться из кабины и выплыть на берег.

В мае сообщалось, что двухмоторный бизнес-джет разбился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида.