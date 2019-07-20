Новый «Терминатор» получит «взрослый» рейтинг R

Новой картине о Терминаторе присвоят рейтинг R, аналог российского «18+». Об этом заявил продюсер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Джеймс Кэмерон.

По его словам, новая серия киносаги будет очень жестокой, мрачной и «интенсивной», сообщает издание Comicbook.

Фильм выйдет на экраны 31 октября 2019 года. Он станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» 1991 года.

Роль Джона Коннора вновь сыграет американский актер Эдвард Ферлонг. С 1991 года актер больше не возвращался к этому персонажу, а в каждом следующем фильме Джона играл новый актер.

Роль Терминатора также вновь исполнит Арнольд Шварценеггер, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор. Режиссером картины выступил Тим Миллер.

Во франшизе «Терминатор» рассказывается о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Последняя на данным момент часть «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015 года.

Ранее в апреля сообщалось, что в Сети появились первые кадры фильма «Терминатор: Темные судьбы».