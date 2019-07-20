Иосиф Пригожин рассказал правду о миллионных гонорарах звезд

Некоторые работники сферы культуры и организации досуга действительно имеют зарплаты свыше 1 млн рублей, но при этом после всех расходов у них остается лишь 10–30% от гонораров, а многие артисты и вовсе вынуждены жить в кредит. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее 19 июля в Росстате заявили, что зарплату свыше 1 млн рублей получают менее 0,1% жителей России, причем большая часть из них — это работники культуры, спорта и досуга со средним заработком около 5,8 млн рублей в месяц.

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит», — заявил продюсер в эфире НСН.

В частности, по его словам, много денег уходит на содержание коллектива, который может состоять из «20 человек, а у Киркорова (певца Филиппа Киркорова. — Ред.), например, 70 человек». При этом даже во время отпуска звездам нужно платить зарплату своей команде.

В пример он привел траты своей супруги, певицы Валерии. Так, на запись песни, ее аранжировку, съемку клипа и продвижение артистка в целом потратила 5 млн рублей. Отдельный пункт расходов — телевизионные съемки -— певице обходится в 150 тыс. рублей.

«Откуда брать артисту эти деньги? Только работая концерты. <…> А еще есть траты на детей. <…> Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит», — заключил Пригожин.