Парковку под деревьями и на газонах запретят в Брянской области

Депутаты Брянской областной думы предлагают запретить парковку на газонах и под деревьями. Соответствующие поправки в региональный закон «О защите зеленых насаждений» обсуждают в областном парламенте.

В том случае, если поправки одобрят, автомобилистам запретят парковаться в парках, садах, скверах, на детских и спортивных площадках, газонах, бульварах и других территориях с зелеными насаждениями.

В случае нарушения норм граждане должны будут заплатить штраф до 2,5 тыс. рублей, должностные лица — до 10 тыс. рублей, а юридические лица — до 40 тыс. рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU.