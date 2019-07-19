Свадебный кортеж на тягачах проехал по центру Брянска

Жителей Брянска сегодня, 19 июля, поразил необычный свадебный кортеж. От загса до площади Партизан по проспекту Ленина проследовали тяжелые грузовики-тягачи, украшенные свадебной атрибутикой.

Фото кортежа появилось в соцсетях. По мнению прохожих, женился дальнобойщик, и это было «круто, потому что не на лимузинах или джипах», сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Впрочем, некоторые восприняли произошедшее с сарказмом и поинтересовались, какая свадьба должна быть у военного или у летчика. Нашлись и те, кто задавался вопросом, насколько законно появление грузовиков в центре Брянска.

1 марта в Казани у стен кремля произошла стрельба. Выяснилось, что стреляли во время свадебной церемонии одного из участников преступной группировки «Юдино».