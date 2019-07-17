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Плясавшая на мемориале в Брянске девушка не добилась уменьшения штрафа

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Суд в Брянске не стал уменьшать штраф девушке, плясавшей на Кургане Бессмертия. Алена Червякова оспаривала решение о штрафе в 30 тыс. рублей, принятое нижестоящей инстанцией. Вынося такое наказание, суд счел, что действия танцовщицы являлись неуважением к обществу.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», жалобу Червяковой помогал составить член международной правозащитной группы «Агора» Федор Сирош. Однако его участие в этом деле не произвело впечатления на судей — штраф оставили в силе.

Ранее девушка полностью признала вину. По ее словам, она просто хотела снять красивое видео и не собиралась оскорблять память участников Великой Отечественной войны.

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