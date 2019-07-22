Три наряда вне очереди: в Сан-Диего собрались поклонники комиксов

В калифорнийском Сан-Диего начался очередной фестиваль Comic-Con, главный в мире праздник для поклонников комиксов, видеоигр и прочих проявлений поп-культуры, обычно именуемых критиками емким словом «треш». Сами фанаты, впрочем, не обращают на непосвященных в тайны Человека-паука и «Секретных материалов» никакого внимания, а просто радуются — как дети. Наряжаясь, как тут принято, в самые диковинные костюмы, лучшие из которых попали в фотогалерею «Известий»