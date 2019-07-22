Три наряда вне очереди: в Сан-Диего собрались поклонники комиксов

В калифорнийском Сан-Диего начался очередной фестиваль Comic-Con, главный в мире праздник для поклонников комиксов, видеоигр и прочих проявлений поп-культуры, обычно именуемых критиками емким словом «треш». Сами фанаты, впрочем, не обращают на непосвященных в тайны Человека-паука и «Секретных материалов» никакого внимания, а просто радуются — как дети. Наряжаясь, как тут принято, в самые диковинные костюмы, лучшие из которых попали в фотогалерею «Известий»
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Фото: Getty Images/Daniel Knighton
Последние годы фестиваль собирает не только любителей комиксов, но и фанатов других явлений поп-культуры — от телесериалов до компьютерных игр. Этот посетитель явно без ума от «Ходячих мертвецов»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jennifer Cappuccio Maher
Архизлодей Джокер, один из главных врагов Бэтмена, кому-то звонит — то ли Женщине-кошке, то ли Пингвину
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Вообще-то Грут, древовидный гуманоид из «Стражей Галактики», при росте в 7 м должен быть раза в три выше Капитана Америка, но на Comic-Con все герои Marvel равны
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Явившийся на праздник Дэдпул оказался значительно менее болтлив своего киновоплощения
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Фото: Getty Images/Quinn P. Smith
Не обошлось и без героев диснеевских мультфильмов. Вот, к примеру, Колдун из «Аладдина»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Великий и ужасный Судья Дредд приехал сразу в двух экземплярах
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Капитан Марвел оказалась на диво похожей на себя саму в исполнении Бри Ларсон
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Демоническая монахиня из «Заклятия 2»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Росомах из «Людей Икс» в Сан-Диего съехалась целая рота, но мы выбрали, пожалуй, лучшего
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Капитан Крюк и фея Динь-Динь из классической сказки Джеймса Барри. Сам Питер Пэн ненадолго отлучился проведать Венди и в кадр не попал
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Пеннивайз, жуткий клоун из одного из самых известных (и трижды перенесенных на экран) романов Стивена Кинга, «Оно»
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