Человек-паук, викинги и Супермен: в США проходит Comic Con
Этот фестиваль, известный также как Международная конвенция комиксов, является одним из крупнейших событий в мире для любителей поп-культуры
Фото: Фото: REUTERS/Mike Blake
Фестиваль Comic Con проходит в американском Сан-Диего с 1970 года, сегодня это третье по величине и одно из самых известных в мире событий, посвященных комиксам и поп-культуре
Участник в костюме Найтвинга из вымышленной реальности DC ждет очереди на вход
Любитель комиксов в костюме Человека-паука у входа на фестиваль
Гости в костюмах героев «Звездных войн»
Суперзлодей Доктор Осьминог из комиксов издательства Marvel
Люди в костюмах Дедпула (слева) и обитателей города Асгарда в вымышленной реальности Марвел
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Сигурни Уивер выступает на презентации сериала «Защитники», которая прошла в рамках фестиваля
Посетители в костюмах Супермена и Бэтмена
Женщина, одетая в костюм королевы Амидалы из «Звездных войн»
Одна из витрин на выставке
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Британский актер Колин Ферт дает интервью во время презентации фильма «Kingsman: Золотое Кольцо»
Посетители переодеваются не только в героев комиксов, но и в героев популярных фильмов и сериалов. На фото: девушка в костюме Аватара
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Холли Берри во время презентации фильма «Kingsman: Золотое Кольцо»
Семья фотографируется с популярными мультперсонажами Губкой Бобом и Патриком
Костюм одного из персонажей сериала «Игра престолов»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Кэтрин Винник, снявшаяся в сериале "Викинги", бросает зрителям рог для питья
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Мероприятия фестиваля разворачиваются не только на суше. На фото: корабль викингов в рамках праздника, организованного одноименным сериалом
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