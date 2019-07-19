Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает Reuters со ссылкой на Вильнюсский окружной суд.

Роман Ружечко подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность»), ст. 210 «Организация преступного сообщества и участие в нем» и ст. 158 «Кража».

Ранее Ружечко был задержан в Литве сотрудниками Интерпола. На этой неделе Вильнюсский суд также удовлетворил запрос литовской прокуратуры о задержании подозреваемого на три месяца.

В России Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко 15 мая. В случае если бывшего гендиректора экстрадируют в Россию, его заключат под стражу на два месяца.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали еще 13 человек.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — Белнефтехим — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, сообщил Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара — Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

1 июля компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка «Дружбы», сообщила о возобновлении поставок сырья по трубопроводу в полном объеме. Уже на следующий день чистая нефть по всем веткам поступила в Польшу.