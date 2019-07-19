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Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии

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Фото: Pixabay
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Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода. Об этом «РИА Новости» рассказала заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова 19 июля.

«Ночью в горах выпал обильный снег. Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце», — приводит ее слова НСН.

Винокурова отметила, что сейчас в селе идет проливной дождь, а много снега выпало на перевалах. Она добавила, что с июля по август Полюс холода планирует посетить молдавский спортсмен Дмитрий Волошин, чтобы провести там экстремальный марафон. В январе он пробежал 50 км на Полюсе холода при температуре в –60 градусов. Кроме того, экстремальный забег в январе совершил итальянский полицейский Паоло Вентурини, пробежавший свыше 39 км при –52 градусах.

Замглавы отметила, что сейчас в регионе немного туристов, но есть японцы, приехавшие в улус дикарями, пишет «Газета.ру». По прогнозам синоптиков, в Усть-Нере 19 июля ожидается до +12 градусов, слабый ливневый дождь, скорость ветра до 2 м/с. 20 июля прохладнее похолодает до +9 градусов, пишет сайт kp.ru.

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