Штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз

В России могут увеличить штрафы за задержку авиарейсов и багажа. Депутаты Госдумы подготовили поправки в воздушный кодекс ко второму чтению. Каждый час задержки будет стоить авиакомпаниям 3% от стоимости билета. По словам одного из авторов поправок Максима Сураева, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за 60 минут опоздания.