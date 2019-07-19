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Штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз

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В России могут увеличить штрафы за задержку авиарейсов и багажа. Депутаты Госдумы подготовили поправки в воздушный кодекс ко второму чтению. Каждый час задержки будет стоить авиакомпаниям 3% от стоимости билета. По словам одного из авторов поправок Максима Сураева, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за 60 минут опоздания.

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