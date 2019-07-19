Прямой эфир

Россия начала разработку двигателя для сверхзвукового пассажирского лайнера

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России ведутся исследования по разработке уникального двигателя для гражданского сверхзвукового самолета, аналогов подобной силовой установке в мире нет. Об этом рассказал гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин 19 июля.

Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
Сумеет ли новая разработка отечественного авиапрома укрепить его положение на рынке

«Нужно всё делать поэтапно, потому что если мы сейчас будем закладывать двигатель, то самолет увидим лет через пятнадцать, так как газогенератора, на базе которого можно было бы создать такой двигатель, тоже нет», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

По его словам, делать опытный образец слишком дорого и рискованно. Тем более что нерешенной остается главная проблема: это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта. Проводить сверхзвуковые полеты над населенной сушей запрещено, а менять маршруты «никто не станет».

Поэтому необходимо создать демонстратор на адаптированном газогенераторе, а чтобы не терять время, параллельно «закладывать в перспективный самолет характеристики, которые будут подтверждаться демонстратором двигателя по ходу испытаний».

Ранее в феврале о разработке сверхзвукового пассажирского самолета говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда он отметил, что пока речь идет о научно-исследовательской работе.

Впервые о подобном лайнере говорил президент России Владимир Путин. На идею создания такого самолета его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть соответствующий проект.

По расчетам авиационного конструкторского бюро «Туполев», воздушное судно сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте 11 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирские ученые предложили получать тепло из энергии ветра
Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017