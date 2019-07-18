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Электронная сигарета взорвалась во рту жителя Краснодара

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Фото: minzdravkk.ru
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Житель Краснодара получил травму челюсти после того, как у него во рту взорвалась электронная сигарета. Об этом 18 июля сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшего 23-летнего молодого человека госпитализировали с серьезной травмой верхней челюсти. Приспособление для курения взорвалось в тот момент, когда он делал затяжку.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, зашили раны и сохранили функции челюсти. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, однако, по мнению специалистов, ему потребуется пластическая операция, чтобы устранить эстетические последствия взрыва устройства, пишет сайт kp.ru.

16 июля сообщалось, что в Госдуме предложили распространить антитабачный закон на электронные сигареты.

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