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Песков рассказал об ожидании пирога за поставку С-400 Турции

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Фото: ТАСС/Zuma
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные об отправке известным турецким кондитером Хасаном Аджаром пирога для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

По словам Пескова, в Кремле будут рады пирогу.

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«Я, честно говоря, не могу это подтвердить, так как не располагаю такой информацией. Я не знаю, обращался ли кто-нибудь», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга 18 июля.

Он отметил, что в Турции прекрасные кондитеры, поэтому такой подарок особенно ценен.

13 июля Аджар сообщил, что хочет внести свой вклад в развитие отношений двух стран, поэтому решил испечь традиционный турецкий пирог — бёрек. По его словам, пирог должны оставить 18 июля. Его вес составит около 4 кг. Также кондитер пригласил президента России в свой ресторан в городе Бурсу и пообещал приготовить ему самый лучший бёрек.

В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда испек самый большой бёрек длиной 2023 м.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

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