В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

«Это внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать решения», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе брифинга в четверг, 18 июля.

Песков напомнил, что предшествовало подписанию президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

«Вы сами знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Тема поднималась и в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным», — сказал он.

17 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

В конце апреля президент своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.