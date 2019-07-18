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Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела.

Основания исковых требований в материалах не прописаны. Однако известно, что иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров и приватизации, праве собственности и аренде.

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

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