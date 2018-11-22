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Суд взыскал с Церетели более 500 тыс. рублей за снос самостроя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Замоскворецкий суд вынес решение о взыскании со скульптора Зураба Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы.

Администрация за свой счет снесла незаконные пристройки к мастерским скульптора в особняке Платона Зубова на Брянской улице, в котором располагается Московский музей современного искусства Зураба Церетели, пишет «Газета.ру».

Заявление ЗАО Москвы поступило в суд в августе 2018 года, к рассмотрению его приняли в сентябре.

Решение суда разместили на сайте инстанции. С ответчика взысканы 522 тыс. рублей в пользу префектуры и более 8 тыс. рублей госпошлины. Церетели должен был оплатить работы по сносу пристроек, но отказался это сделать.

21 ноября завершили снос здания недостроенной Ховринской больницы, расположенной на севере Москвы. Строительство  заморозили в 1992 году, через 12 лет после начала возведения здания.

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