Диетолог реабилитировал пальмовое масло

Пальмовое масло само по себе не является вредным продуктом. Однако производители и применяемые ими способы транспортировки и очистки вызывают вопросы, заявил в четверг, 18 июля, главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Пальмовое масло так же безопасно, как другие растительные масла, пояснил он. В нем нет полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Но при неправильной перевозке все полезные свойства теряются, передает «РИА Новости».

По словам Тутельяна, он слышал о случаях, когда масло перевозили «после нефти в танкерах» и другими способами экономили на доставке.

Диетолог подчеркнул, что негласное добавление пальмового масла в молочные и другие продукты справедливо вызывает негодование, так как это обман.

«Если оно там есть, напишите, что оно там есть», — подчеркнул он.

18 июля в Госдуму планируется внести законопроект о повышении НДС на пальмовое масло. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, он часто получает обращения от россиян, которые считают, что оно вредно и портит качество продуктов. Если документ будет принят, пальмовое масло потеряет льготную ставку налога на добавленную стоимость в 10% и будет облагаться по обычной ставке в 20%.