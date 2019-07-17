Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35

Замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд рассказала в среду, 17 июля, на брифинге о последствиях прекращения сотрудничества с Турцией по программе истребителей пятого поколения F-35.

В частности, по ее словам, около 35 турецких военнослужащих, проходивших в США обучение навыкам эксплуатации самолетов, вернутся на родину, передает ТАСС. «Все турецкие инструкторы, студенты и пилоты, связанные с программой F-35, в ближайшее время покинут страну», — уточнила замглавы Пентагона.

Также США ожидают, что удаление Турции из программы разработки F-35 окажет минимальное воздействие на производство истребителя. Лорд указала, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с другими участниками программы, чтобы минимизировать эффект от исключения Турции.

В то же время она отметила, что финансовые потери Анкары составят около $9 млрд. В частности, Турция «абсолютно точно потеряет рабочие места» и возможности для экономического развития в будущем.

Замминистра обороны США подчеркнула, что Анкара имела возможность производить более 900 деталей для F-35, однако теперь ее долю возьмут на себя преимущественно американские поставщики. На замену производства производимых в Турции компонентов США потратят $500–600 млн.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.