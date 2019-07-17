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Военный городок конца XIX века реконструируют в Калининградской области

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Минобороны РФ проводит реконструкцию комплекса зданий военного городка конца XIX века в Гусеве Калининградской области, сообщает ТАСС. На данный момент уже восстановили казарму на 350 человек и здание штаба.

«Удалось воссоздать исторический архитектурный облик. Вместе с тем были проложены новые коммуникации, заменена кровля, вставлены новые окна», — отметили в министерстве. После реконструкции в историческом комплексе разместят военнослужащих танкового подразделения Западного военного округа, передает Калининград.Ru.

Ранее сообщалось, что в Черняховске Калининградской области предлагают создать музей заграничных походов русской армии в XVIII–XX веках. Об этом рассказал первый заместитель по культуре и туризму Сергей Кузнецов. По его словам, там могло бы найти отражение Гросс-Егерсдорфское и Гумбинненское сражения, Первая мировая война, места пребывания Петра I.

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