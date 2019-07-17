Ротару грубо обошлась с фанатом на концерте в Витебске

Народная артистка СССР София Ротару оттолкнула одного из поклонников во время выступления на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

На мероприятии артистка, являющаяся уроженкой Украинской ССР, исполнила три песни. Во время финальных аккордов спустилась к толпе, где ее ждал поток желающих вручить букет или поцеловать в щеку, пишет «Дни.ру».

Одного из фанатов, который хотел лизнуть лицо Ротару, артистка оттолкнула. Позже выяснилось, что этого поклонника певица знает давно — он часто ходит на ее выступления.

После шоу Ротару категорически отказалась от общения с журналистами.

В декабре 2018 года певица отказалась от выступлений в России, в частности, из-за введенного на Украине военного положения, пишет «Газета.ру». Многие поклонники артистки раскритиковали ее за такое решение.

Кроме того, на днях Ротару заявила, что уже давно не живет в своем особняке в Крыму. Она также упомянула, что уже более десяти лет живет в Киеве и гордится этим.