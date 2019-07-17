Жительница США выследила угонщицу и похитила у нее свою машину

Жительница США, у которой угнали автомобиль, выследила злоумышленницу и вернула свой транспорт, пишет The Daily Mail.

Инцидент произошел в американском штате Миссури. У Даниэль Рено угнали автомобиль Toyota 4Runner с заправочной станции. Потерпевшая обратилась в полицию, но одновременно начала поиски машины сама, поскольку в джипе остались ее дебетовые карты и мобильный телефон. Она отследила трансакции по картам и движение похитителя по GPS, установив, что автомобиль направляется на автозаправку. Как стало известно газете 16 июля, сотрудники станции рассказали Даниэль, что находившаяся за рулем женщина сообщила о планах поесть в кафе.

«Мы преследовали эту даму в течение 48 часов. Она понятия не имела, что мы сели ей на хвост», — приводит «Ридус» слова владелицы угнанного автомобиля.

Когда угонщица вышла из машины, туда села Даниэль и проехала около километра, после чего позвонила в полицию. Даниэль рассказала, что в машине оказалось полно мусора и пустых бутылок, а также призналась, что не будет больше ездить на этом автомобиле.

10 июля сообщалось, что жительница Читы угнала машину такси, не дождавшись вышедшего в магазин водителя, и уехала домой.