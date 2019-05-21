Пьяный сторож в Забайкалье угнал и разбил охраняемую им машину

Сторож придорожного кафе в Забайкалье в состоянии алкогольного опьянения угнал и разбил внедорожник BMW X5, который взял охранять. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля с охраняемой территории кафе. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что преступление мог совершить местный сторож.

Как пишет «РИА Новости», в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был обнаружен на федеральной автодороге Чита-Забайкальск. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

Охранника задержали на месте происшествия, автомобиль был изъят. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту угона.

14 мая самыми угоняемыми в России в I квартале текущего года снова стали автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia. Об этом свидетельствуют данные опроса страховщиков