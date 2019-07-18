«Наш диверсант взорвал четыре эшелона всего двумя минами»

Дмитрий Астрахан хочет разобраться в советском человеке, не верит в будущее экспериментального театра и не против мифологизации истории. Об этом режиссер рассказал «Известиям» в разгар работы над новым фильмом «Судьба диверсанта».

— Фильм, который вы снимаете, основан на реальных событиях?

— Да, это история о подвиге электрика железнодорожной станции, который состоял в партизанском отряде и взорвал 16 немецких танков. 30 июля 1943 года в разгар Курской битвы на фронт в эшелоне шли немецкие «Тигры». Это были мегамашины: такой танк поражал цель с 1,5–2 км. У «Тигров» была особая оптика, непробиваемая броня, поразить их можно было только в упор. Эшелоны с танками и боеприпасами остановились в Белоруссии на станции Осиповичи, и наш диверсант взорвал четыре немецких эшелона всего двумя минами.

— Звучит фантастично.

— Но это факт. Федор Крылович работал электриком и придумал целую операцию по подрыву — вывел из строя светофор, в результате на путях скопилось несколько поездов и рядом с танковым составом оказался эшелон с горючим. У героя было всего две мины, но он благодаря этим цистернам с бензином разнес всю станцию. Эта операция считается одной из самых больших сухопутных диверсий Второй мировой войны.

Астрахан Режиссер Дмитрий Астрахан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сохранились фотографии, документы, есть рассказы очевидцев. Кстати, в отряде у него была кличка Герой. Федор Крылович был очень независимый, действовал не всегда по инструкции, а исходя из реальной ситуации, прослыл достаточно своевольным. Видимо, после подвига он с кем-то поссорился и к награде представлен не был. Почести получил позже, в 1949 году. В фильме я хотел рассказать историю героической личности — человеке, который воевал за Родину, а не за ордена.

— Что для вас самое важное в этой теме?

— В фильме сделан акцент на героизме. Есть такое понятие — «советский человек». Я пытался разобраться, кто это . Откуда эта любовь к родине, беззаветная отвага, беспримерный подвиг? «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Наш герой пронизан духом патриотизма, он олицетворяет целое поколение, которое выиграло войну. Было интересно показать, что сформировало этих людей. Во многом это кино, искусство того времени. Федор, как и все молодые люди предвоенных лет, смотрел советские фильмы, и, совершая свои поступки, он себя как бы отождествляет с персонажами великих лент. В главных ролях — Андрей Смоляков, Александр Семчев. Федора Крыловича играет Алексей Суренский.

Астрахан Федор Крылович (слева) Фото: из семейного архива С. Крылович

— Почему сегодня до сих пор снимаются фильмы о Великой Отечественной? 70 лет прошло.

— Фильмы о войне снимались, снимаются и будут сниматься. Потому что это реальный подвиг, реальная память. На войну недостаточно одного взгляда, можно много нового рассказать, под другим углом зрения посмотрев на события тех лет.

— Для молодых та война — уже миф. Как вы относитесь к мифологизации истории?

— Считаю, вопрос только в одном: какие цели преследуют эти мифы? Автор должен показать, за что он выступает и что он категорически не приемлет.

— На недавнем Международном фестивале еврейского кино ваши давние фильмы «Из ада в ад» и «Изыди» получили почетный приз. Что для вас значит национальная тема?

— Национальный вопрос для меня никогда главным не был . Считаю, что тема может быть еврейская, арабская, какая угодно, но если картина не рассказывает об общечеловеческих ценностях, она не может быть удачной. Эти фильмы говорят о том, что национальная вражда, вызываемая какими-то заинтересованными группами, всегда чужда обычным людям.

— Может ли культура быть вне политики?

— Искусство всегда затрагивает какие-то социальные темы. Насколько они являются политическими — отдельный вопрос. Вне социальных проблем культура существовать не может. Любая проблема — те же отношения между мужчиной и женщиной — имеет социальный характер.

— В вашем недавнем фильме «Игра» 40-летний мужчина обнаруживает, что жизнь его полна лжи. Почему вдруг возникла такая тема?

— Проблема лжи и правды есть в жизни каждого человека. И всем нам рано или поздно предстоит сделать выбор. Что предпочесть? Вопрос непростой и не имеет однозначного ответа. Всегда ли нужна правда и только ли она необходима для счастья? А если ложь окажется лучше? Вопрос очень тонкий.

— Судя по фильму, вы согласны с цитатой Максима Горького: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».

— И еще с Пушкиным: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Что делает общество и человека счастливым? При серьезности темы мы со сценаристом Олегом Даниловым старались сделать увлекательное кино.

Астрахан Режиссер Дмитрий Астрахан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Режиссеры говорят, что сегодня мало хороших сценариев. Вы согласны?

— Хорошие сценарии — всегда проблема. Они пишутся долго, кропотливо, требуют трудной работы. Думаю, драматургия — самый сложный этап в кино. Много хороших сценариев не бывает, это правда . Мне в жизни повезло, я работаю с прекрасным сценаристом. Но вообще сегодня действительно нехватка новых тем, не так часто нас поражают интересными историями.

— Многие режиссеры за неимением хороших сценариев обращаются к классике — проверено.

— Тут важно, что в результате остается от классических тем, только название или нечто большее.

— В последнее время вы предпочитаете кинематограф театру. Сценическое искусство стало вам менее интересно?

— Театр будет всегда интересен. Люди идут туда за живыми эмоциями, которые рождаются на их глазах. Есть театры, которые увлекаются разнообразными экспериментами. Но есть и те, что придерживаются традиционных взглядов и ориентированы на публику. Я думаю, такие в итоге и выживут. А экспериментальные будут сужаться до малых сцен, небольших залов.

— Как вы считаете, будущее за кино или за сериалами?

— Наверно, за сериалами. Всё-таки самые сильные, самые интересные творческие силы работают в этом направлении. Хотя, я думаю, кино тоже будет, если оно останется качественным. В первую очередь фильм должно быть нескучно смотреть.