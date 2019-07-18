«Наш диверсант взорвал четыре эшелона всего двумя минами»
Дмитрий Астрахан хочет разобраться в советском человеке, не верит в будущее экспериментального театра и не против мифологизации истории. Об этом режиссер рассказал «Известиям» в разгар работы над новым фильмом «Судьба диверсанта».
— Фильм, который вы снимаете, основан на реальных событиях?
— Да, это история о подвиге электрика железнодорожной станции, который состоял в партизанском отряде и взорвал 16 немецких танков. 30 июля 1943 года в разгар Курской битвы на фронт в эшелоне шли немецкие «Тигры». Это были мегамашины: такой танк поражал цель с 1,5–2 км. У «Тигров» была особая оптика, непробиваемая броня, поразить их можно было только в упор. Эшелоны с танками и боеприпасами остановились в Белоруссии на станции Осиповичи, и наш диверсант взорвал четыре немецких эшелона всего двумя минами.
— Звучит фантастично.
— Но это факт. Федор Крылович работал электриком и придумал целую операцию по подрыву — вывел из строя светофор, в результате на путях скопилось несколько поездов и рядом с танковым составом оказался эшелон с горючим. У героя было всего две мины, но он благодаря этим цистернам с бензином разнес всю станцию. Эта операция считается одной из самых больших сухопутных диверсий Второй мировой войны.
Режиссер Дмитрий Астрахан
Сохранились фотографии, документы, есть рассказы очевидцев. Кстати, в отряде у него была кличка Герой. Федор Крылович был очень независимый, действовал не всегда по инструкции, а исходя из реальной ситуации, прослыл достаточно своевольным. Видимо, после подвига он с кем-то поссорился и к награде представлен не был. Почести получил позже, в 1949 году. В фильме я хотел рассказать историю героической личности — человеке, который воевал за Родину, а не за ордена.
— Что для вас самое важное в этой теме?
— В фильме сделан акцент на героизме. Есть такое понятие — «советский человек». Я пытался разобраться, кто это. Откуда эта любовь к родине, беззаветная отвага, беспримерный подвиг? «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Наш герой пронизан духом патриотизма, он олицетворяет целое поколение, которое выиграло войну. Было интересно показать, что сформировало этих людей. Во многом это кино, искусство того времени. Федор, как и все молодые люди предвоенных лет, смотрел советские фильмы, и, совершая свои поступки, он себя как бы отождествляет с персонажами великих лент. В главных ролях — Андрей Смоляков, Александр Семчев. Федора Крыловича играет Алексей Суренский.
Федор Крылович (слева)
— Почему сегодня до сих пор снимаются фильмы о Великой Отечественной? 70 лет прошло.
— Фильмы о войне снимались, снимаются и будут сниматься. Потому что это реальный подвиг, реальная память. На войну недостаточно одного взгляда, можно много нового рассказать, под другим углом зрения посмотрев на события тех лет.
— Для молодых та война — уже миф. Как вы относитесь к мифологизации истории?
— Считаю, вопрос только в одном: какие цели преследуют эти мифы? Автор должен показать, за что он выступает и что он категорически не приемлет.
— На недавнем Международном фестивале еврейского кино ваши давние фильмы «Из ада в ад» и «Изыди» получили почетный приз. Что для вас значит национальная тема?
— Национальный вопрос для меня никогда главным не был. Считаю, что тема может быть еврейская, арабская, какая угодно, но если картина не рассказывает об общечеловеческих ценностях, она не может быть удачной. Эти фильмы говорят о том, что национальная вражда, вызываемая какими-то заинтересованными группами, всегда чужда обычным людям.
— Может ли культура быть вне политики?
— Искусство всегда затрагивает какие-то социальные темы. Насколько они являются политическими — отдельный вопрос. Вне социальных проблем культура существовать не может. Любая проблема — те же отношения между мужчиной и женщиной — имеет социальный характер.
— В вашем недавнем фильме «Игра» 40-летний мужчина обнаруживает, что жизнь его полна лжи. Почему вдруг возникла такая тема?
— Проблема лжи и правды есть в жизни каждого человека. И всем нам рано или поздно предстоит сделать выбор. Что предпочесть? Вопрос непростой и не имеет однозначного ответа. Всегда ли нужна правда и только ли она необходима для счастья? А если ложь окажется лучше? Вопрос очень тонкий.
— Судя по фильму, вы согласны с цитатой Максима Горького: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».
— И еще с Пушкиным: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Что делает общество и человека счастливым? При серьезности темы мы со сценаристом Олегом Даниловым старались сделать увлекательное кино.
Режиссер Дмитрий Астрахан
— Режиссеры говорят, что сегодня мало хороших сценариев. Вы согласны?
— Хорошие сценарии — всегда проблема. Они пишутся долго, кропотливо, требуют трудной работы. Думаю, драматургия — самый сложный этап в кино. Много хороших сценариев не бывает, это правда. Мне в жизни повезло, я работаю с прекрасным сценаристом. Но вообще сегодня действительно нехватка новых тем, не так часто нас поражают интересными историями.
— Многие режиссеры за неимением хороших сценариев обращаются к классике — проверено.
— Тут важно, что в результате остается от классических тем, только название или нечто большее.
— В последнее время вы предпочитаете кинематограф театру. Сценическое искусство стало вам менее интересно?
— Театр будет всегда интересен. Люди идут туда за живыми эмоциями, которые рождаются на их глазах. Есть театры, которые увлекаются разнообразными экспериментами. Но есть и те, что придерживаются традиционных взглядов и ориентированы на публику. Я думаю, такие в итоге и выживут. А экспериментальные будут сужаться до малых сцен, небольших залов.
— Как вы считаете, будущее за кино или за сериалами?
— Наверно, за сериалами. Всё-таки самые сильные, самые интересные творческие силы работают в этом направлении. Хотя, я думаю, кино тоже будет, если оно останется качественным. В первую очередь фильм должно быть нескучно смотреть.