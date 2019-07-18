Шапочный отбор: государственным регалиям придали первоначальный вид

Хрустальный холодильник Петра I, алмазную шапку Ивана V и императорскую корону Анны Иоанновны представили на выставке «Хранители времени» Музеи Московского Кремля. Впервые посетителям представилась возможность увидеть ценности монархов и оценить результат многолетней сложнейшей реставрации.

Экспозиция расположилась в двух выставочных пространствах: редкие артефакты из кремлевских храмов и монастырей — в Патриаршем дворце, а произведения, имеющие отношение к парадному государственному церемониалу, — в Успенской звоннице.

Центральным экспонатом выставки стала корона Анны Иоанновны. А в витринах по обе стороны от нее выставлены алмазные шапки братьев Петра I и Ивана V — золотые, усыпанные драгоценными камнями, отороченные соболем. В них юные государи венчались на царство. Отсюда их второе название: венцы.

— Коронационные шапки использовались в разных церемониях, — рассказала «Известиям» генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — А также они были символами присоединения территорий к государству. В частности, во время похорон Екатерины II у ее гроба лежали четыре шапки. Одна из них — Алтабасная, или Шапка Таврическая — символ присоединения Крыма.

Государственные регалии — самые важные единицы хранения Музеев Кремля, так как все они — атрибуты власти. Но, разумеется, со временем им требуется особый уход. Так, сотрудники решили почистить головные уборы правителей, находящиеся в Оружейной палате, но эта работа вылилась в научное исследование, которое позволило более подробно узнать историю каждого предмета.

— Алмазные шапки Ивана V и Петра I были сделаны в короткие сроки, поэтому на их создание пошли части других ювелирных изделий, — рассказал «Известиям» реставратор Вадим Яковлев. — Мастера Оружейной палаты использовали поясные запоны, браслеты, заколки, пряжки, серьги и подвесы. Такова была традиция. Так, для шапки Ивана V крест и алмазы были сняты с венца деда, царя Михаила Федоровича. А на головной убор Петра I пошли драгоценности с шапки Федора Алексеевича.

Восстановление памятников – особая ответственность для мастеров. Как рассказали специалисты, никакой самодеятельности в работе не допускается. Всё находится под контролем реставрационной комиссии.

— Каждый этап проходил жесткую фотофиксацию, дабы исключить ошибку, — рассказала «Известиям» куратор выставки Ирина Масленникова. — По окончании реставрации каждую деталь монтировали строго в обратной последовательности.

О том, надо ли раритетам предавать первоначальный вид, удалять патину веков и наводить лоск, мнения разделились. Кто-то считает, что это лишнее. А другие уверены, что это жизненно необходимо для дальнейшей сохранности изделия.

— Специалисты убирают все наслоения, которые могут пагубно повлиять на состояние памятника, — рассказала реставратор Татьяна Парфенова. — Патина — это агрессивные окислы, разъедающие металл. Поэтому ее удаляют, чтобы экспонат мог предстать в первоначальном виде.

Впрочем, когда в короне Анны Иоанновны реставраторы не досчитались одного камня (из 2,7 тыс.), утрату не стали восполнять.

Как рассказала «Известиям» Татьяна Парфенова, в реставрации главный принцип — обратимость. Если кому-то когда-то не понравится то, как поработал реставратор, или ему самому захочется что-то переделать, то возможность это сделать должна быть всегда. Поэтому для восстановления бумажных памятников по старинке используют мучной клей, а не ПВА или, того страшнее, силикатный.

На выставке есть памятники, восстановление которых стало возможным только благодаря применению новейших технологий, придуманных реставраторами Кремля. Например, стеклянный холодильник в виде слона, подаренный Петру I Датским королем Фредериком IV и предназначенный для хранения вина, буквально рассыпался в руках мастеров. Но решение было найдено: под воздействием вакуума в микротрещины стекла реставраторы закачивали специальный клей.

— Этот процесс длился год, — рассказала «Известиям» Ирина Масленникова. — Зато сейчас, глядя на экспонат, кажется, что он только вышел из мастерской стеклодува.

На выставке также представлены и ценности, восстановление которых еще не закончено. Например, чтобы расчистить лики святых Бориса и Глеба на почерневшей доске XII века, реставраторам понадобится еще лет десять. Хотя сотрудники надеются, что процесс ускорится с переездом Музея Кремля и его мастерских к новое здание на Красную площадь.