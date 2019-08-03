Томограф в миниатюре: ученые заглянут внутрь любых небольших предметов

Миниатюрный томограф, разработанный в России, пригодится для исследований предметов искусства, изучения причин пожаров и доклинических испытаний лекарств . Использование оригинальных технических решений и ключевых комплектующих отечественного производства позволило принципиально снизить габариты, вес, энергопотребление и, самое главное, стоимость аппарата . Теперь для научных и промышленных целей не нужно покупать стационарные установки — достаточно «настольного» прибора, который дает картинку такого же качества. Диагностические возможности томографов нового класса позволяют решать большинство задач, посильных лишь зарубежным крупногабаритным системам рентгеновского контроля.

Проблема в фокусе

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали портативный томограф, который позволяет изучить структуру и строение различных предметов и мелких лабораторных животных. Создатели аппарата сообщили «Известиям», что подготовили полный комплект технических средств рентгеновской томографии «высокого» разрешения, включая специализированное программное обеспечение. Как пояснил заведующий кафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» Николай Потрахов, в основе технологии — использование микрофокусной трубки, которая позволяет получать изображение интересующего объекта в очень хорошем качестве.

— Классическая рентгенография, когда используются большие стационарные установки, строится по принципу «сфокусировано, но не очень» , так как разработчики изначально делали маленькое фокусное пятно. Там съемка ведется так, как будто пятно немножко сбито. Поэтому, чтобы получить хорошую картинку, и нужен мощный аппарат и большая доза излучения, — отметил Николай Потрахов. — А микрофокусная трубка позволяет как раз настроить резкость, как в бинокле . Поэтому мы можем снимать с меньшего расстояния, снизить мощность излучения, уменьшить габариты и вес, но получать при этом такую же качественную информацию.

Том-3 Стандартное медицинское обследование при помощи томографа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В состав уникального томографа входит рентгенозащитная камера. Ее габариты — 1100×670×550 мм, а размеры приборной камеры исследования (место для размещения образцов) позволяют изучать объекты размером до 210×250×250 мм. Тогда как стационарный томограф обычно весит десятки тонн, новый аппарат не тяжелее 250 кг, что позволяет перевозить его с места на место.

Главное отличие нового прибора от медицинского томографа заключается в изменении парадигмы «источник–приемник». Обычно исследуемый объект, например человек, располагается внутри томографа, а система «источник–приемник» обращается вокруг него. В портативном томографе всё наоборот. Ученые вращают закрепленный объект, а элементы системы «источник–приемник» закреплены и неподвижны относительно друг друга.

Уникальность разработки ученых кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоит в том, что использование оригинальных технических решений и ключевых комплектующих отечественного производства позволило заметно уменьшить габариты, вес, энергопотребление и стоимость томографа. В результате дорогостоящая стационарная система рентгеновского контроля превратилась в настольный рентгенографический инструмент.

Тайна всех вещей

Специалисты ЛЭТИ также разработали специальную компьютерную программу «Рентгеновский компьютерный томограф».

— Изображение в отличие от обычной рентгеновской съемки в данном случае не формируется на пленке или на чем-то еще, а реконструируется, то есть рисуется потом, — подчеркнул Николай Потрахов. — Компьютер позволяет выудить информацию, отрисовать весь объем объекта, а потом уже под любым углом рассмотреть .

Диагностические возможности томографов нового класса позволяют решать большинство задач, до недавнего времени посильных лишь зарубежным стационарным системам рентгеновского контроля. С помощью нового прибора можно изучать самые разные объекты: изделия микро- и наноэлектроники, биологические препараты, семена растений — в общем, всё, что влезает в камеру исследования . В частности, они могут успешно использоваться для диагностики состояния костной системы и внутренних органов животных в процессе апробации новых лекарственных препаратов (в том числе для лечения онкологических заболеваний).

Том-2 Обработка результатов компьютерной томографии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Один из наших томографов сейчас работает в пожарной испытательной лаборатории, — рассказал Николай Потрахов. — Он помогает выяснить причину возгорания благодаря анализу вещей с места пожара. Другой томограф мы отдали в музей для исследования различных объектов — костей, предметов искусства.

Эта разработка способна повысить интенсивность получения научных результатов российскими учеными, так как трехмерная визуализация объектов и их внутренней структуры — один из самых трендовых и эффективных методов исследования, уверен руководитель Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

— Трехмерная рентгеновская визуализация — инструмент исследования внутренней структуры объектов. Его доступность всегда была одной из основных проблем, так как томографы, способные реконструировать исследуемый объект в высоком качестве, принадлежат к классу дорогостоящего оборудования. Этот факт делает разработку ЛЭТИ критически актуальной с точки зрения удешевления стоимости устройства , — пояснил ученый.

Том-1 Исследование останков египетской мумии Та-Черу с целью реконструирования лица и выявления патогенных микроорганизмов при помощи компьютерной томографии, больница святого Бернварда, Германия, февраль 2017 года Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

Профессор факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО (вуз — участник программы «5-100») Мария Марусина уверена, что ценность разработке придает и уникальное ПО.

— Нужно отметить, что специализированное программное обеспечение, обрабатывающее выходные данные самого томографа, в большинстве своем представлено зарубежными разработками. Поэтому появление собственного программного обеспечения-аналога также носит высокую ценность , — считает она.

Ученые уверены, что новый томограф поможет решить задачу оснащения современными отечественными техническими средствами рентгенодиагностики промышленных предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций РФ различного профиля.