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Футболист Игорь Денисов заявил о завершении профессиональной карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший полузащитник московского ФК «Локомотив» и сборной России по футболу Игорь Денисов заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом ТАСС рассказали в компании SILA International Lawyers, которая представляет интересы игрока.

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Отмечается, что ранее 35-летний футболист расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон. Известно, что соглашение было рассчитано до июня 2020 года. Компенсация футболисту составила порядка €500 тыс., сообщает телеканал «Звезда».

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — приводит RT слова гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Слова генерального директора подтвердил и Семин. Он подчеркнул, что Денисов сам принял решение уйти из команды. За клуб Денисов выступал с 2016 года, в составе железнодорожников стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Помимо этого, за время профессиональной карьеры Денисов выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого три раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА. Также Денисов играл за махачкалинский «Ани» и московское «Динамо». За сборную России футболист провел 54 матча, сообщает телеканал «360». Как сообщает «Газета.ру», на поле игрок не выходил с начала апреля 2018 года.

26 мая сообщалось, что столичный ФК «Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов.

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