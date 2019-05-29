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Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
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Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина. Он обвиняется следствием в получении взятки, сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Юнона Царева.

По ее словам, Фомин арестован на срок до 27 июля. Обвиняемому вменяется получение взятки в особо крупном размере, передает 29 мая «РИА Новости».

Бывшему таможеннику грозит до 15 лет колонии со штрафом в 70-кратном размере от суммы незаконно полученных средств. Со своего поста Фомин уволился около года назад по собственному желанию.

В ноябре 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы по Московской области Дениса Руденко, подозреваемого в получении взятки в размере 11 млн рублей.

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