Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей. Об этом 29 мая сообщает «РИА Новости».

Документом предполагается внести изменения в ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ужесточить наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в результате «пьяного» ДТП, увеличив срок лишения свободы с четырех лет до семи. При гибели человека со сроков от двух до семи лет увеличить наказание до 5–12 лет, в случае смерти двух и более лиц — с 4–9 до 8–15 лет.

Также предлагается внести поправку и в ст. 263 УК РФ, ужесточив наказания за аналогичные нарушения на воздушном, морском, водном транспорте и метрополитене.

В Госдуме полагают, что усиление ответственности за «пьяные» ДТП поможет снизить их число.

17 апреля стало известно, что Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, ужесточающий наказание для водителей за оставление места ДТП, в котором серьезно пострадали или погибли люди.