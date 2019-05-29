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На ликвидацию борщевика в Пскове направят почти 1,5 млн рублей

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В Пскове планируют провести работы для ликвидации зарослей борщевика. Речь о финансировании зашла на заседании комитета гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

По данным администрации, из бюджета города на борьбу с борщевиком планируется направить 960 тыс. рублей. Еще около 500 тыс. рублей будет выделено из бюджета области. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Также чиновники обсудили обустройство второй очереди кладбища «Крестовское». Подрядчик готовит земельный участок и очищает его от растительности.

Ранее сообщалось, что в Московской области от борщевика обработали около 12 тыс. га земли. Работы стартовали в начале мая.

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