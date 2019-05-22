Придорожные территории на треть обработали от борщевика в Подмосковье

Полосы отвода региональных дорог в Московской области обрабатывают от борщевика. Химическая обработка проведена на 30% запланированной площади.

По данным областного минтранса, с помощью химикатов борщевик вытравили более чем на 540 км полос отвода вдоль региональных дорог. Это 30% от запланированного объема, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Всего же будет обработано около 1620 км.

Наибольший объем работ выполнен в Дмитрове, Волоколамском районе и Истре. Полностью завершена обработка против борщевика в Кашире, Зарайске и Коломне.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ликвидировать борщевик в регионе. По оценкам специалистов, опасным сорняком поражена площадь около 32 тыс. га.