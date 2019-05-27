Около 12 тыс. га земли обработали от борщевика в Подмосковье

На территории Московской области обработали от борщевика почти 12 тыс. га земли. Об этом сообщает пресс-служба областного минсельхозпрода.

Работы по обработке земли стартовали в начале мая. Согласно плану, необходимо обработать более 30 тыс. га. На данный момент этот показатель приблизился к 12 тыс. га, что составляет 39% от общего плана, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как отметил руководитель минсельхозпрода региона Андрей Разин, уже есть лидеры среди муниципалитетов. Так, Дмитров и Егорьевск выполнили свои работы на 100%.

Во время работы по обработке используются агродроны. Они распыляют гербицид с воздуха и ведут съемку участков.