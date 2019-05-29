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Почти 800 семей в Приморье получили выплаты на первенца

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Обладателями новой единовременной выплаты на первого ребенка стали более 770 семей в Приморском крае. 371 из них — семья, в которых возраст мамы от 18 до 25 лет, получила доплату из региональной казны.

Размер нового пособия — почти 27,4 тыс. рублей, краевой доплаты — 22,6 тыс. рублей. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, на новую меру социальной поддержки направлено 21,1 млн рублей. 8,5 млн рублей потребовалось на доплату молодым мамам, передает ИА PrimaMedia.

Более 4,1 тыс. приморских семей с первенцами являются получателями ежемесячной выплаты, которая выплачивается в российских регионах с 2018 года. Размер выплаты в Приморье составляет почти 13,7 тыс. рублей.

Налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по принципу «больше детей — меньше налогов». Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. «Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налогов», — отметил Путин.

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