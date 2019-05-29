В Москве жара установила температурный рекорд с начала года

Температура воздуха в Москве 29 мая достигла +28,7 градуса тепла и установила рекордное значение с начала года. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Прежнее максимальное значение с начала года было зафиксировано накануне, во вторник, когда температура поднималась до плюс 28,4 градуса», — цитирует метеорологов «Интерфакс».

В течение дня столбик термометра может подняться до +31 градуса. При этом осадков не ожидается, уточняет телеканал «360». В области возможно повышение температуры до +32 градусов.

Ранее 29 мая МЧС России распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в Москве.

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркую погоду следует ограничить употребление кофе, сладких напитков и мяса.