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Более 73 млн рублей потратят в Казани на организацию «Сабантуя»

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В Казани на организацию праздника «Сабантуй» планируют направить более 73 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Общую стоимость организации мероприятий оценили в 73,15 млн рублей. Большую часть из них, 38,6 млн рублей, направят на проведение праздника на площадке «Майдан». Здесь будут установлены сценические конструкции и декорации, шатры. Средства также предусмотрены для предоставления экранного и звукового оборудования, реквизита, электроснабжения мероприятия и других целей, пишет InKazan.ru.

Еще 31,2 млн рублей пойдут на подготовку и проведение «Сабантуя» на территории озера Лебяжье. Оставшиеся средства направят на организацию транспортного обеспечения участников праздника, обустройство территорий, работы по изготовлению «Русской избы» и др.

Указ о проведении праздника «Сабантуй» был подписан в марте главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Согласно документу, в Казани мероприятие состоится 23 июня, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 16 июня, в других городах и селах — 8 и 9 июня.

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