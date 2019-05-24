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Проект второй ветки метро в Казани пройдет общественные слушания

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Проект первого участка второй линии метро опубликовали в Казани. До конца июня он пройдет процедуру общественных слушаний.

По данным администрации города, длина первого участка составит 5,7 км. Он протянется от улицы Фучика до улицы Академика Сахарова. Там расположится четыре станции, в среднем расстояние между станциями составит 1,3 км. Об этом пишет InKazan.ru.

Порядка 3,8 км туннелей будут построены закрытым способом, еще 1,9 км метро расположатся открытым способом.

Общая протяженность второй ветки метро должна составить 19,9 км. Станции расположатся на улицах Космонавтов, Халитова, возле «Казань Арены» и на разъезде Восстания.

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