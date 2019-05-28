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Дети создадут пластилиновый мультфильм о Казани

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В День защиты детей юные жители города смогут поучаствовать в создании пластилинового мультфильма. Ребята создадут персонажей и нарисуют фоны для анимационной картины.

Акция состоится в Казанском кремле в залах выставки истории анимации «До кино» 1 июня. Все желающие смогут создать героев, нарисовать фоны или анимировать сцены для пластилинового мультфильма. Организаторы не ограничивают возраст участников. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Творчество детей в дальнейшем будет смонтировано в полноценную картину. Мультфильм выложат в интернет.

Организаторы уточнили, что экспозиция, в залах которой пройдет акция, включает интерактивные объекты, с помощью которых можно воспроизводить иллюзии и мультфильмы, которые создавались более 100 лет назад.

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