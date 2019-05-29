В России успешно протестировали первый квантовый телефон

В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС.

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone входит в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS). Это совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании «Инфотекс». Разработка этого оборудования длилась три года.

Создатели ViPNet QSS Phone отмечают, что их разработка не подвержена известным атакам с использованием квантовых компьютеров. Эта угроза считается вполне реальной: ученые полагают, что уже в ближайшем будущем квантовые компьютеры смогут взламывать многие широко применяемые криптографические механизмы.

Приобрести новинку можно будет уже в начале 2020 года.

«Запускаем производство в конце 2019 года, в начале 2020 года будет пилотная поставка», — сообщил глава Центра научных исследований и перспективных разработок компании «Инфотекс» Владимир Елисеев.

Стоимость комплекта оборудования для одной компании, предполагающего подключение около 50 телефонных аппаратов, Елисеев оценил в 100 млн рублей. Однако, по его словам, в дальнейшем она может снижаться.

Что касается базового набора аппаратуры, в который входят один сервер и два телефона, то он будет стоить около 30 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора «Инфотекса» Дмитрия Гусева.

Издание отмечает, что сама идея квантового телефона уже реализуется в Китае. В России данную технологию пока что предлагают протестировать потенциальным заказчикам. Она интересна в первую очередь спецслужбам, но интерес проявляют и представители финансового сектора.

23 мая сообщалось, что три российских вуза начали сотрудничать с китайской компанией Huawei. Сотрудничество касается, в частности, квантовой информатики.