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Операторы «большой четверки» увеличили число базовых станций стандарта LTE на 11%

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Мобильные операторы «большой четверки» МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле2» с начала 2019 года увеличили количество базовых станций стандарта LTE на 11%. Их суммарное число на 1 мая составило 272 678 штук. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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По темпам развития лидирует «Теле2» — их показатели увеличились на 17%, до 60 787 станций. Далее идет «Билайн (+15%, до 50 402 станций), МТС (+10%, 68 065) и «Мегафон» (+7%, 93 424), который остается лидером по числу базовых станций стандарта LTE.

Самый большой рост станций зафиксирован в Центральном (+9%, 85 902 РЭС на начало мая) и Приволжском (+15%, 48 222 РЭС) федеральных округах.

Ранее сообщалось, что доля населения России, использующая стандарт связи пятого поколения 5G, возрастет до 80% к 2025 году.

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