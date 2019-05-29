Средневековый крест покажут в музее жителям Севастополя

В «Херсонесе Таврическом» в Севастополе экспозиция пополнилась средневековым крестом. Реликвия была изготовлена в XII–XIII веках.

По словам сотрудников музея-заповедника, начала работу новая капсульная выставка. В ней представлены различные экспонаты, в том числе средневековый крест, найденный при местных раскопках. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Богослужебный крест с распятием и зеркальными славянскими надписями был обнаружен в Херсонесе. Он является знаковым образцом декоративно-прикладного искусства Средних веков.

Выставка расположилась в зале Византийской экспозиции и будет работать до середины июня.