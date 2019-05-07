Капсулу с посланием потомкам заложат в Херсонесском музее в Крыму

Церемония закладки капсулы «Послание потомкам» состоится 8 мая в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Мероприятие приурочат к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Письмо в будущее напишут представители севастопольского регионального отделения общероссийской организации «Дети войны». Музей выступит в качестве хранителя капсулы. По замыслу организаторов послание извлекут и вскроют через 75 лет — 9 мая 2094 года, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь».

Ранее в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя на сайте Минобороны РФ был открыт новый раздел с архивными документами. Среди них уникальная фотохроника с результатами боев летчиков 8-й воздушной армии и моряков Черноморского флота.