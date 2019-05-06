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Катер-памятник времен войны отремонтируют в Севастополе

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Предприниматели из Тюмени отремонтируют в Севастополе торпедный катер Г-5, расположенный на территории бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ. Работы завершат к 20 августа, когда бригада будет праздновать 100-летие со дня основания.

Катер базировался в Новороссийске. Его экипаж погиб в боях за освобождение Крыма в Керченском проливе в 1943 году, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Судно было построено в Тюмени в 1942 году на эвакуированном из Севастополя заводе № 639. Второй аналогичный севастопольскому монумент расположен в Балтийске.

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Севастополе 18 апреля. Ее приурочили к 75-й годовщине освобождения Балаклавы от фашистов. Горожанам и гостям города раздадут около 100 тыс. георгиевских лент.

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