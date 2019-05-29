Президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

Сейм Латвии на внеочередном заседании 29 мая избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса, передает «РИА Новости».

В Латвии президента избирает парламент. На эту должности помимо Летвитса претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Действующий глава государства Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

Левитс ранее был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Он также был кандидатом на пост президента в 2015 году.

Как отмечает агентство, Левитс критично высказывается о политике России, считает оправданными санкции в отношении Москвы, является сторонником закрытия русских школ в республике.

27 мая сообщалось, что во втором туре президентских выборов в Литве победил экономист Гитанас Науседа.