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Президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Сейм Латвии на внеочередном заседании 29 мая избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса, передает «РИА Новости».

В Латвии президента избирает парламент. На эту должности помимо Летвитса претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Действующий глава государства Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

Левитс ранее был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Он также был кандидатом на пост президента в 2015 году.

Как отмечает агентство, Левитс критично высказывается о политике России, считает оправданными санкции в отношении Москвы, является сторонником закрытия русских школ в республике.

27 мая сообщалось, что во втором туре президентских выборов в Литве победил экономист Гитанас Науседа.

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