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Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.

После обработки 98,72% бюллетеней Науседа получил 65,86% голосов, а его конкурент, депутат сейма Ингрида Шимоните, — 32,86%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

Президент в Литве избирается прямым голосованием на пять лет. Действующий глава государства Даля Грибаускайте руководит страной второй срок. На третий она претендовать не может.

Первый тур президентских выборов в Литве состоялся 12 мая. Тогда никто из кандидатов не набрал необходимого для победы 51% голосов.

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